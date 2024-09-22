«Реал» стал автором уникального достижения

В рамках шестого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал каталонский «Эспаньол». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

Один из своих мячей «королевский» клуб забил с 11-метровой отметки. Пенальти успешно реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Как информирует Opta, «сливочные» стали первым клубом в XXI веке, забившим пять пенальти в шести стартовых турах чемпионата Испании.

После вчерашнего успеха мадридская команда набрала 14 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.