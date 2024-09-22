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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» стал автором уникального достижения

22 Сентября 2024 • 07:35 Комментировать (2)

В рамках шестого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал каталонский «Эспаньол». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

Один из своих мячей «королевский» клуб забил с 11-метровой отметки. Пенальти успешно реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Как информирует Opta, «сливочные» стали первым клубом в XXI веке, забившим пять пенальти в шести стартовых турах чемпионата Испании.

После вчерашнего успеха мадридская команда набрала 14 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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Комментарии (2) Все комментарии
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Misha_football
22 Сентября 2024 в 07:53
Мбаппе идет по стопам Пеналду))...
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NOBODY
22 Сентября 2024 в 08:21
может и не надо давить на него....передачу отдал голевую, были еще неплохие моменты с его участием....а кто забивает - да хоть бы Куртуа, лишь бы игра хорошая была бы и выигрывали почаще
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