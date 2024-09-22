Стало известно, когда Флик планирует вернуть де Йонга на поле

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готовится сыграть впервые за долгое время.

27-летний игрок был недоступен с апреля из-за травмы. Возвращение нидерландца в строй постоянно приходилось откладывать, но теперь хавбек по-настоящему близок к полноценному выздоровлению. Согласно информации Mundo Deportivo, рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик ожидает, что сможет рассчитывать на де Йонга уже в матче против «Янг Бойз» (1 октября) или «Алавеса» (6 октября).

Сегодня «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Вильярреалом». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.