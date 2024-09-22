Анчелотти объяснил решение не выпускать Эндрика в старте

Для нападающего мадридского «Реала» Эндрика снова не нашлось места в стартовом составе команды.

Перед матчем Карло Анчелотти заявил, что скоро предоставит 18-летнему бразильцу возможность проявить себя в основе, однако с этим, похоже, придётся подождать. Во встрече с «Эспаньолом» (4:1) вундеркинд появился на поле только на 84-й минуте, заменив Родриго.

«Я не был несправедлив к Эндрику, – объясняется Анчелотти после игры. – У нас есть Мбаппе, Родриго, Винисиус.

Эндрику нужно быть терпеливым. Спокойствие, терпение. Он очень хорош», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова главного тренера «Реала».