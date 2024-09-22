Мбаппе – худший в Европе по реализации моментов с игры

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пока не слишком эффективен в реализации голевых моментов.

Звёздный француз забил четыре гола в шести матчах Ла Лиги, однако в трёх случаях отличился с пенальти. Согласно данным WhoScored, именно Мбаппе имеет худшую разницу забитых мячей и xG (ожидаемых голов) среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов в текущем сезоне без учёта одиннадцатиметровых.

При 3,96 xG с игры (это, к слову, третий по величине результат после Олли Уоткинса и Роберта Левандовски) форвард «сливочных» поразил ворота лишь однажды. Второй худший показатель у Самуэла Лино из «Атлетико» – ноль голов при 2,03 xG. Далее располагаются Абде Эззалзули («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).