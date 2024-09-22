Анчелотти – о проблемах «Реала» в первых таймах: «Мы исправим это»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о низкой результативности команды в первых таймах.

«Сливочные» одержали победу над «Эспаньолом» (4:1), но все голы в поединке вновь были забиты после перерыва. «Реал» не может поразить ворота соперников в первом тайме уже в шести матчах кряду, а в общей сложности за весь сезон команда Анчелотти забила лишь один гол в первых 45-минутках.

«Я говорил с игроками об отсутствии забитых голов в первых таймах. Мы исправим это», – заявил Анчелотти после победы во встрече шестого тура Ла Лиги.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками, на один балл отставая от «Барселоны», у которой остаётся игра в запасе.