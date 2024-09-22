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​В Италии обсуждают кандидатуру Хави на пост наставника «Милана»

22 Сентября 2024 • 03:34 Комментировать

Самыми популярными разговорами в футбольной среде Италии на уходящей неделе являются, конечно же, пересуды о том, кто должен стать новым тренером «Милана» в свете провалов Паулу Фонсеки, которого, как уверены в Италии, уволят после очередного провала в матче с «Интером».

А по делам, которые выдали команды в Лиге чемпионов, нет никаких сомнений в том, что «Интер» должен класть «Милан» на лопатки.

Итальянский журналист Маттео Моретто сообщает, что возможной кандидатурой на место сменщика Паулу Фонсеки может стать другой иберийский специалист - но не португальский, а каталонский. Не кто иной, как расставшийся с «Барселоной» Хави Эрнандес.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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