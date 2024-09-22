Модрич поделился впечатлениями после крупной победы «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич побеседовал с журналистами после матча с «Эспаньолом» (4:1).

39-летний капитан «сливочных» отыграл весь поединок и помог своей команде добиться волевой победы.

«Я очень доволен. Приятно провести на поле все 90 минут. Я отлично чувствую себя физически и ментально», – приводит Madrid Xtra послематчевые комментарии хорватского хавбека.

Лука Модрич принял участие в восьми встречах команды Карло Анчелотти в текущей кампании, отметившись одной результативной передачей. Ветеран трижды выходил в стартовом составе, а провести всю игру без замен ему довелось лишь во второй раз за сезон.