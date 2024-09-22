Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе провёл уникальный для себя матч.

Команда Карло Анчелотти одержала волевую победу над «Эспаньолом» со счётом 4:1, а француз записал себе в актив результативную передачу и гол с пенальти. По данным Madrid Zone, Мбаппе впервые в карьере отдал семь пасов под удар в одном поединке – столько же, сколько все игроки «Эспаньола» вместе взятые.

Килиан Мбаппе отметился шестью забитыми мячами и одним ассистом в восьми матчах за «Реал» во всех турнирах. 25-летний француз пополнил ряды мадридского гранда перед началом сезона, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента.