Анчелотти: «Выход Модрича – это всегда гарантия»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти доволен игрой 39-летнего Луки Модрича.

Капитан «сливочных» вышел в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (4:1), отыграв до финального свистка.

«Любой игрок прибавляет, когда проводит на поле много времени. Лука всегда показывает свой максимальный уровень. Для меня его выход на поле – гарантия, это касается и появлений с первых минут, и выходов на замену», – заявил на послематчевой пресс-конференции итальянский тренер.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в восьми матчах «Реала», но только трижды оказывался в стартовом составе.