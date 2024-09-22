«Они с другой планеты»: Фран Гарсия в восторге от четырёх игроков «Реала»

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия похвалил звёздных товарищей по команде.

Коллектив Карло Анчелотти обыграл «Эспаньол» в матче шестого тура Ла Лиги (4:1). Голами в составе «сливочных» отметились Даниэль Карвахаль, Родриго, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

«Джуд Беллингем, Винисиус, Родриго и Мбаппе – люди с другой планеты. Для меня и для всей команды очень приятно наслаждаться их игрой и видеть, как они радуются», – цитирует Madrid Xtra Франа Гарсию, отыгравшего весь матч с «Эспаньолом».

Уже во вторник «Реал» проведёт встречу седьмого тура чемпионата Испании с «Алавесом».