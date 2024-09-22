Анчелотти ответил, насколько серьёзны травмы Карвахаля и Беллингема

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал повреждения Даниэля Карвахаля и Джуда Беллингема.

32-летний правый защитник был заменён на 60-й минуте встречи с «Эспаньолом» (4:1), спустя всего две минуты после своего гола. 21-летний английский хавбек покинул поле на 84-й минуте из-за проблем с плечом, которые уже беспокоили его раньше.

«Карвахаль получил ушиб, а Беллингем ушёл из-за удара в плечо. Кажется, всё не слишком серьёзно. Посмотрим.

Ранее Джуд играл с защитой на плече, но месяц назад снял её, потому что всё было в порядке», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти из послематчевого интервью.