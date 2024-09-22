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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о 38-матчевой беспроигрышной серии «Реала»

22 Сентября 2024 • 01:09 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Эспаньол

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил успехи своей команды.

В субботу действующие чемпионы Испании обыграли в родных стенах «Эспаньол» (4:1). «Сливочные» не проигрывают в Ла Лиге уже на протяжении 38 матчей кряду. Последняя неудача коллектива Карло Анчелотти в чемпионате датирована 24 сентября прошлого года – тогда случилось поражение в дерби с «Атлетико» (1:3).

«38 матчей без поражений? Это лишь подтверждает тот факт, что наша команда играла, играет и будет играть очень хорошо», – передаёт Madrid Zone слова Анчелотти.

Во вторник «Реал» проведёт ещё один домашний поединок в рамках Ла Лиги – соперником будет «Алавес».

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Евро-Футбол.Ру,
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