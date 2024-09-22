Анчелотти прокомментировал крупную победу «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов после победы над «Эспаньолом» (4:1).

«Сливочные» пропустили первыми на 54-й минуте, но нашли в себе силы исправить ситуацию, в итоге доведя дело до разгрома гостей. Голами в составе команды Анчелотти отметились Даниэль Карвахаль, Родриго, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

«Думаю, мы сыграли хорошо, здорово отреагировали на пропущенный гол. В нашей игре наблюдаются значительные улучшения: много созданных голевых моментов, больше ритма. Я доволен. Сегодня мы провели «рок-н-ролльный» матч», – заявил в послематчевом интервью итальянский рулевой.