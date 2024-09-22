«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 38 матчей

Мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию, крупно обыграв «Эспаньол» в родных стенах (4:1).

Команда Карло Анчелотти заставила публику «Сантьяго Бернабеу» понервничать – гости открыли счёт на 54-й минуте. Однако хозяевам поля удалось быстро перевернуть ход игры благодаря голам Даниэля Карвахаля, Родриго, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Своё последнее поражение в чемпионате Испании «сливочные» потерпели 24 сентября прошлого года (1:3 в матче с «Атлетико»). Беспроигрышная серия «Реала» достигла отметки в 38 игр, что эквивалентно целому сезону.

24 сентября столичный гранд примет на своём поле «Алавес».