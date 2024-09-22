«Барселона» близка к продлению контракта с молодой звездой

Полузащитник «Барселоны» Гави в скором времени поставит подпись под новым договором с клубом.

20-летний футболист не играет с прошлой осени из-за травмы крестообразной связки, однако это не повлияло на планы каталонского гранда относительно дальнейшего сотрудничества с хавбеком. Как сообщает журналист Николо Скира, «Барселона» и Гави близки к продлению контракта до середины 2029 года.

Действующее соглашение молодого испанца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.

Гави провёл 111 матчей за «Барселону» во всех турнирах, став автором семи забитых мячей и 14 результативных передач.