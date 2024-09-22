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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» близка к продлению контракта с молодой звездой

22 Сентября 2024 • 00:22 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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Через 18 ч. 28 мин.

Полузащитник «Барселоны» Гави в скором времени поставит подпись под новым договором с клубом.

20-летний футболист не играет с прошлой осени из-за травмы крестообразной связки, однако это не повлияло на планы каталонского гранда относительно дальнейшего сотрудничества с хавбеком. Как сообщает журналист Николо Скира, «Барселона» и Гави близки к продлению контракта до середины 2029 года. 

Действующее соглашение молодого испанца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.

Гави провёл 111 матчей за «Барселону» во всех турнирах, став автором семи забитых мячей и 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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