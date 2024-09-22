«Реал» установил рекорд по забитым пенальти

Мадридскому «Реалу» вновь довелось пробить пенальти в матче чемпионата Испании.

«Сливочные» уверенно вели дело к победе в поединке с «Эспаньолом», однако в концовке получили возможность довести разницу в счёте до крупной. Килиан Мбаппе справился с задачей, реализовав одиннадцатиметровый и установив на табло финальный результата – 4:1. Таким образом, как информирует Opta, «Реал» стал первой в нынешнем тысячелетии командой, забившей пять голов с пенальти после шести стартовых туров Ла Лиги.

Мадридский гранд занимает вторую строчку в турнирной таблице с 14 набранными очками, однако у лидирующей «Барселоны» (15) остаётся один матч в запасе.