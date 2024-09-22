Мбаппе – лишь второй игрок «Реала» в 21 веке, забивший с пенальти в трёх матчах Ла Лиги подряд

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе снова реализовал одиннадцатиметровый.

Француз установил окончательный результат на табло в матче с «Эспаньолом» (4:1), успешно исполнив удар с точки на 90-й минуте. По информации Opta, Мбаппе стал лишь вторым за весь 21-й век игроком «сливочных», забившим с пенальти в трёх поединках Ла Лиги кряду. Ранее это удавалось только Кариму Бензема в период с марта по апрель 2022 года.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. В активе экс-футболиста «ПСЖ» шесть забитых мячей в восьми матчах за команду Карло Анчелотти во всех соревнованиях.