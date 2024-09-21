«Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым

В шестом туре Ла Лиги «Реал» принимал «Эспаньол» и начал забивать новичкам после часа игры, пропустив сначала в свои ворота.

В первом тайме Арда Гюлер после заброса в штрафную скинул мяч на ближнюю штангу, откуда Килиан Мбаппе пробивал в упор, однако голкипер спас свои ворота. Хавьер Пуадо перехватил мяч в центральном круге и запустил за шиворот вратарю, однако немного не попал в створ.

На 54-й минуте Жофре Каррерас ворвался в штрафную хозяев с левого края и с острейшего угла прострелил во вратарскую, а голкипер «Реала» пустил мяч между ног, оформив автогол, - 0:1. Ответ соперника - мощный дальний удар Федерико Вальверде парировал голкипер, вторым темпом Джуж Беллингем сильно прострелил во вратарскую, голкипер пропустил мяч под собой, а Даниэль Карвахаль с нескольких сантиметров отправил его в сетку - 1:1. Вскоре Винисиус Жуниор с левого края штрафной исполнил прострел к линии вратарской, а Родриго выскочил из-за спин защитников и расстрелял цель - 2:1. Мбаппе протащил мяч по центру и покатил в штрафную на Винисиуса, который первым касанием пробил мимо вратаря в дальний угол - 3:1. Пенальти в ворота гостей заработал Эндрик. Уверенно реализовал 11-метровый Мбаппе, послав мяч в правый от себя угол, кипер не угадал направление удара - 4:1.

«Реал» в одном очке от лидирующей «Барселоны». Соперник делит 11-е место.