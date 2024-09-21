Мбаппе забил за «Реал» в матче с «Эспаньолом»

Сегодня, 21 сентября, мадридский «Реал» принимает у себя дома «Эспаньол» в рамках шестого тура испанской Ла Лиги.

В самом конце матча бразильский нападающий «Реала» Эндрик заработал одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Килиан Мбаппе. Француз довел счет в пользу «Реала» до разгромного – 4:1.

Стоит сказать, что ранее Мбаппе поучаствовал в третьем голе своей команды, ассистировав на Винисиуса.

Для Мбаппе данный гол стал уже шестым в футболке «Реала» в восьми играх. Кроме того, у нападающего одна результативная передача.

Текстовая трансляция матча между «Реалом» - «Эспаньолом» доступна на LiveResult.