Мбаппе оформил первый ассист за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе записал в свой актив результативное действие в матче шестого тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Встреча между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Реал» ведет в счете – 3:1. В третьем голе «сливочных» поучаствовал французский форвард Килиан Мбаппе, который сделал голевую передачу на Винисиуса.

Стоит сказать, что сам Винисиус вышел на замену на 55-й минуте и уже оформил гол+пас.

На текущую минуту у Мбаппе одна результативная передача и пять забитых мячей в восьми встречах за «Реал».

Текстовая трансляция матча «Реал» - «Эспаньол» доступна на портале LiveResult.