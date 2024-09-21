Куртуа отметился неприятным «достижением»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поразил собственные ворота в матче против «Эспаньола».

Именно автогол бельгийца вывел гостей вперёд на 54-й минуте матча чемпионата Испании. По сведениям Opta, Куртуа стал первым голкипером «Реала» в 21 веке, поразившим собственные ворота в поединке Ла Лиги.

Команде Карло Анчелотти удалось быстро исправить положение: на 58-й минуте Даниэль Карвахаль сравнял счёт, а затем Родриго и Винисиус Жуниор забили ещё по мячу, практически гарантировав «сливочным» победу.

Тибо Куртуа представляет цвета «Реала» с 2018 года. На его счету 243 матча за «королевский клуб».