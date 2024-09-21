«Эспаньол» забил на «Сантьяго Бернабеу» и прервал «сухую» серию «Реала»

В эти минуты мадридский «Реал» принимает на своём поле «Эспаньол» в рамках шестого тура чемпионата Испании.

На данный момент счет в игре равный – 1:1. Авторами голов стали Тибо Куртуа (автогол) и Даниэль Карвахаль.

Стоит сказать, что «Реал» не пропускал на своем поле в матчах Ла Лиги с начала мая. До игры с «Эспаньолом» подопечные Карло Анчелотти одолели дома «Кадис» (3:0), «Алавес» (5:0), «Вальядолид» (3:0) и «Бетис» (2:0), а также сыграли вничью с «Бетисом» (0:0).

Таким образом, «сухая» домашняя серия «Реала» продлилась пять матчей.

Следить за событиями в игре «Реал» - «Эспаньол» можно в текстовой трансляции на LiveResult.