«Реал» не смог забить в первом тайме в шестом матче подряд

Мадридский «Реал» провёл очередной безголевой тайм. На этот раз коллектив Карло Анчелотти не смог поразить ворота «Эспаньола» на «Сантьяго Бернабеу» – команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Для «сливочных» это уже шестой кряду матч во всех турнирах без забитых мячей в первой половине.

Последний на текущий момент гол «Реала» в первом тайме состоялся более месяца назад – в поединке первого тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:1), когда Родриго открыл счёт на 13-й минуте.

Получится ли у «Реала» решить ход встречи с «Эспаньолом» после перерыва – можно узнать в текстовой онлайн-трансляции на сайте LiveResult.