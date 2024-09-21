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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не смог забить в первом тайме в шестом матче подряд

21 Сентября 2024 • 23:01 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Эспаньол
1 1.17 X 8.00 2 17.00
2-й тайм

Мадридский «Реал» провёл очередной безголевой тайм. На этот раз коллектив Карло Анчелотти не смог поразить ворота «Эспаньола» на «Сантьяго Бернабеу» – команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Для «сливочных» это уже шестой кряду матч во всех турнирах без забитых мячей в первой половине.

Последний на текущий момент гол «Реала» в первом тайме состоялся более месяца назад – в поединке первого тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:1), когда Родриго открыл счёт на 13-й минуте.

Получится ли у «Реала» решить ход встречи с «Эспаньолом» после перерыва – можно узнать в текстовой онлайн-трансляции на сайте LiveResult.

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Реал Мадрид Эспаньол

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