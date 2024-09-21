«Валенсия» ушла с последнего места, одолев «Жирону»

Застрявшая на последнем месте Ла Лиги «Валенсия» принимала «Жирону» в матче шестого тура. Хозяева редко контролировали мяч, но здорово использовали свои редкие моменты.

На 56-й минуте Луис Риоха слева с 25 метров пробил в дальний угол мяч попал в ногу защитника и полетел в ближний угол, а вратарь переложиться уже не успел - 1:0. Еще три минуты, и Даниэль Гомес справа с 25 метров пробил по воротам, мяч также попал в ногу соперника и залетел в ближний угол ворот, кипер среагировал с запозданием на рикошет и дотянуться до мяча не сумел - 2:0.

«Валенсия» покинула последнее место и с четырьмя очками идёт на третьей строчке с конца. «Жирона» делит седьмую позицию.