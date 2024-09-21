«Валенсия» ушла с последнего места, одолев «Жирону»

Застрявшая на последнем месте Ла Лиги «Валенсия» принимала «Жирону» в матче шестого тура. Хозяева редко контролировали мяч, но здорово использовали свои редкие моменты.
На 56-й минуте Луис Риоха слева с 25 метров пробил в дальний угол мяч попал в ногу защитника и полетел в ближний угол, а вратарь переложиться уже не успел - 1:0. Еще три минуты, и Даниэль Гомес справа с 25 метров пробил по воротам, мяч также попал в ногу соперника и залетел в ближний угол ворот, кипер среагировал с запозданием на рикошет и дотянуться до мяча не сумел - 2:0.
«Валенсия» покинула последнее место и с четырьмя очками идёт на третьей строчке с конца. «Жирона» делит седьмую позицию.
Протокол игры
|(1:0) Риоха Луис56'
|(2:0) Гомес Даниэль59'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри80' (Фулкье Димитри (80') •Таррега Сесар•Москера Кристиан•Васкес Хесус•Барренечеа Энцо68' (Гильямон Уго (68') •Ногуэроль Диего Лопес•Герра Хавьер 83'88' (Алмейда Андре IV (88') •Пепелу• 60'Риоха Луис88' (Каньос Серхи (88') • 90'Гомес Даниэль78' (Валера Херман (78')
Гассанига Пауло•Франсес Алехандро•Хуанпе Хуан• 24'Крейчи Ладислав II•Блинд Дэйли•Асприлья Ясер•Солис Джон79' (Хиль Бриан (79') •Ромеу Ориоль62' (Мисехой Габриэль (62') •Данджума Арно 45'79' (Стуани Кристиан (79') •Миовски Боян79' (Ван де Бек Донни (79') •Руис Абель62' (Эррера Янхель (62')
21 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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