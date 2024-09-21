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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ушла с последнего места, одолев «Жирону»

21 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
Валенсия
2:0
Жирона
окончен

Застрявшая на последнем месте Ла Лиги «Валенсия» принимала «Жирону» в матче шестого тура. Хозяева редко контролировали мяч, но здорово использовали свои редкие моменты.

На 56-й минуте Луис Риоха слева с 25 метров пробил в дальний угол мяч попал в ногу защитника и полетел в ближний угол, а вратарь переложиться уже не успел - 1:0. Еще три минуты, и Даниэль Гомес справа с 25 метров пробил по воротам, мяч также попал в ногу соперника и залетел в ближний угол ворот, кипер среагировал с запозданием на рикошет и дотянуться до мяча не сумел - 2:0.

«Валенсия» покинула последнее место  и с четырьмя очками идёт на третьей строчке с конца. «Жирона» делит седьмую позицию.

Протокол игры  
Валенсия2:0Жирона
(1:0) Риоха Луис56'  
(2:0) Гомес Даниэль59'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 80' (Фулкье Димитри ( 80') Таррега СесарМоскера КристианВаскес ХесусБарренечеа Энцо 68' (Гильямон Уго ( 68') Ногуэроль Диего ЛопесГерра Хавьер  83' 88' (Алмейда Андре IV ( 88') Пепелу  60'Риоха Луис 88' (Каньос Серхи ( 88'  90') Гомес Даниэль 78' (Валера Херман ( 78')
Запасные: Мадригал УорренТехон МартинДимитриевски СтолеКофрие МаксимилианоПерес ФранГасиоровски ЯрекАбахас Родриго
Гассанига ПаулоФрансес АлехандроХуанпе Хуан  24'Крейчи Ладислав IIБлинд ДэйлиАсприлья ЯсерСолис Джон 79' (Хиль Бриан ( 79') Ромеу Ориоль 62' (Мисехой Габриэль ( 62') Данджума Арно  45' 79' (Стуани Кристиан ( 79') Миовски Боян 79' (Ван де Бек Донни ( 79') Руис Абель 62' (Эррера Янхель ( 62')
Запасные: Мартин ИванДавид ЛопесХуан Карлос МартинМартинес АрнауЦыганков ВикторГутьеррес МигельЛопес Пау
21 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Жирона

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