Модрич, Мбаппе и Беллингем — в основе «Реала» на матч с «Эспаньолом»

Сегодня, 21 сентября, мадридский «Реал» примет на своём поле «Эспаньол» в рамках шестого тура чемпионата Испании.

Пресс-служба «сливочных» поделилась информацией о том, кто с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что с капитанской повязкой команду выведет на поле 39-летний Лука Модрич.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Карвахаль, Тчуамени, Милитао, Фран Гарсия, Вальверде, Модрич (к), Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе.

Начало матча между «Реалом» и «Эспаньолом» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.