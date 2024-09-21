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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» оставила «Лас-Пальмас» в зоне вылета

21 Сентября 2024 • 19:22 Комментировать
Осасуна
2:1
Лас-Пальмас
окончен

В шестом туре Ла Лиги «Осасуна» играла против аутсайдеров из «Лас-Пальмаса».

На 35-й минуте Анте Будимир заработал пенальти после столкновения с Микой Мармолем. Пострадавший реализовал момент, разведя голкипера и мяч по углам, - 1:0. Спустя две минуты Альберто Молейро ударом головой замкнул навес Сандро Рамиреса - 1:1. На 60-й минуте Аймар Орос вывел вперед команду из Памплоны - 2:1. Рауль Гарсия чудом не забил, пробивая без помех, но промах.

«Осасуна» с 10 очками делит пятое место, у соперника два балла и второе место с конца.

Протокол игры  
Осасуна2:1Лас-Пальмас
(1:0) Будимир Анте39'  
  41'Молейро Альберто (1:1)
(2:1) Орос Аймар60'  
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроБойомо ФлавьянБретонес Абель  54' 89' (Ибаньес Пабло ( 89') Торро ЛукасГарсия Рубен 64' (Пенья Рубен ( 64'  85') Монкайола Хон 89' (Круз Хуан ( 89') Орос АймарСарагоса Брайан 64' (Гомес Мойсес ( 64') Будимир Анте 76' (Гарсия Рауль ( 76')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерАрнаис ХосеМартинес Хавьер IIЭррандо Хорхе
Силлессен ЯсперПарк Марвин  45' 45' (Синкгравен Дэйли ( 45') Херцог ХуанмаМармоль Мика  35' 45' (Росада Виктор ( 45') Муньос АлексРамирес Сандро  15' 46' (Макбарни Оливер ( 46') Муньос ХавиЭссугу Дариу 74' (Мата Хайме ( 74') Родригес КирьянМолейро Альберто 74' (Янузай Аднан ( 74'  90') Силва Фабио  78'
Запасные: Кардона МаркФустер МануэльЛуаодис ЭнзоБенито РамиресПехиньо ФрансискоГонсалес ФабиоХоркаш Динко
21 сентября. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Лас-Пальмас

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10:43
Точный прогноз и ставка на матч Осасуна – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 21 сентября 2024
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