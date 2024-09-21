«Осасуна» оставила «Лас-Пальмас» в зоне вылета

В шестом туре Ла Лиги «Осасуна» играла против аутсайдеров из «Лас-Пальмаса».

На 35-й минуте Анте Будимир заработал пенальти после столкновения с Микой Мармолем. Пострадавший реализовал момент, разведя голкипера и мяч по углам, - 1:0. Спустя две минуты Альберто Молейро ударом головой замкнул навес Сандро Рамиреса - 1:1. На 60-й минуте Аймар Орос вывел вперед команду из Памплоны - 2:1. Рауль Гарсия чудом не забил, пробивая без помех, но промах.

«Осасуна» с 10 очками делит пятое место, у соперника два балла и второе место с конца.