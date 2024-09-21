«Осасуна» оставила «Лас-Пальмас» в зоне вылета

В шестом туре Ла Лиги «Осасуна» играла против аутсайдеров из «Лас-Пальмаса».
На 35-й минуте Анте Будимир заработал пенальти после столкновения с Микой Мармолем. Пострадавший реализовал момент, разведя голкипера и мяч по углам, - 1:0. Спустя две минуты Альберто Молейро ударом головой замкнул навес Сандро Рамиреса - 1:1. На 60-й минуте Аймар Орос вывел вперед команду из Памплоны - 2:1. Рауль Гарсия чудом не забил, пробивая без помех, но промах.
«Осасуна» с 10 очками делит пятое место, у соперника два балла и второе место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте39'
|41'Молейро Альберто (1:1)
|(2:1) Орос Аймар60'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Бойомо Флавьян•Бретонес Абель 54'89' (Ибаньес Пабло (89') •Торро Лукас•Гарсия Рубен64' (Пенья Рубен (64') • 85'Монкайола Хон89' (Круз Хуан (89') •Орос Аймар•Сарагоса Брайан64' (Гомес Мойсес (64') •Будимир Анте76' (Гарсия Рауль (76')
Силлессен Яспер•Парк Марвин 45'45' (Синкгравен Дэйли (45') •Херцог Хуанма•Мармоль Мика 35'45' (Росада Виктор (45') •Муньос Алекс•Рамирес Сандро 15'46' (Макбарни Оливер (46') •Муньос Хави•Эссугу Дариу74' (Мата Хайме (74') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто74' (Янузай Аднан (74') • 90'Силва Фабио 78'
21 сентября. Стадион "Эль-Садар".
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