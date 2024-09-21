«Вальядолид» и «Реал Сосьедад» провели сухой матч

Делившие четвёртое место с конца «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» провели матч шестого тура Ла Лиги. У басков был перевес в контроле мяча и всё. Орри Оскарссон на 25-й минуте мел отличный шанс, но направил мяч все же в сторону от ворот. Шеральдо Бекер в компенсированное время не смог переиграть голкипера ударом головой. Рауль Моро расстреливал ворота - парировано. У Бекера еще один момент, но мяч после его удара попал в перекладину.
0:0, команды набрали по пять очков и остались на тех же позициях. Арсен Захарян продолжает восстанавливаться.
Протокол игры
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез• 55'Ба Джума78' (Силла Мамаду (78') •Озкаджар Дженк14' (Торрес Давид (14') •Роза Лукас• 58'Месегер Виктор•Юрич Станко• 35'Мачис Дарвин61' (Санчес Иван (61') •Амалла Селим46' (Перес Кике (46') •Моро Рауль78' (Кёмерт Эрай (78') •Латаса Хуан 72'
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон• 53'Субельдия Игор• 90'Агер Наиф 1'81' (Пачеко Хон (81') •Гомес Серхио•Сучич Лука61' (Оярсабаль Микель (61') •Субименди Мартин• 90'Туррьентес Беньят•Кубо Такефуса81' (Умар Садик (81') •Бекер Шеральдо•Оскарссон Орри61' (Оласагасти Хон (61')
21 сентября. Стадион "Хосе Сорилья".
Бан пользователя