«Вальядолид» и «Реал Сосьедад» провели сухой матч

Делившие четвёртое место с конца «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» провели матч шестого тура Ла Лиги. У басков был перевес в контроле мяча и всё. Орри Оскарссон на 25-й минуте мел отличный шанс, но направил мяч все же в сторону от ворот. Шеральдо Бекер в компенсированное время не смог переиграть голкипера ударом головой. Рауль Моро расстреливал ворота - парировано. У Бекера еще один момент, но мяч после его удара попал в перекладину.

0:0, команды набрали по пять очков и остались на тех же позициях. Арсен Захарян продолжает восстанавливаться.