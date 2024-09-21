«Реал» осторожен с Алабой

В декабре прошлого года защитник «Реала» Давид Алаба получил серьёзную травму колена. С тех пор австриец перенёс две операции. Постепенно восстановление Алабы выходит на финишную прямую, но в мадридском клубе осторожно подходят к дате возвращения игрока на поле. Как сообщает TodoFichajes, «сливочные» не ставят конкретные сроки – для клуба главное, чтобы Давид восстановился на сто процентов без спешки.

Предполагается, что вернуться в строй Давид Алаба может в ноябре. Таким образом, суммарно австриец пропустит почти год.

В субботу «Реал» проведёт матч Ла Лиги против «Эспаньола», не пропустите текстовую трансляцию.