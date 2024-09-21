Переход Серхио Рамоса в «Монтеррей» сорвался - названа причина

Защитник Серхио Рамос, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и «ПСЖ», не перейдет в «Монтеррей». Как сообщается на страницах портала Todofichajes, стороны вели переговоры, однако у мексиканского клуба нет квоты на еще одного легионера. В связи с этим сделка маловероятна.

Будущее звездного защитника остается открытым. У Серхио есть вариант продолжения карьеры в МЛС. В услугах испанца заинтересован американский клуб «Сан-Диего».

В прошлом сезоне 38-летний защитник выступал за «Севилью». Рамос провел 28 матчей в Ла Лиге, забил три гола, получил семь желтых карточек и один раз был удален. Сейчас он является свободным агентом.