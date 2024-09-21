Мостовой дал прогноз на точный счёт матча «Реала» против «Эспаньола»

В субботу вечером «Реал» проведёт домашний матч против «Эспаньола» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Своим прогнозом на этот поединок поделился известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Реал» намного сильнее. Он и победит тут, я думаю, со счётом 2:0. Перетруждать себя мадридцы не будут, им хватит пары мячей для виктории», - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.