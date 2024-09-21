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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезде «Барселоны» пришлось закрыть комментарии в соцсети после поражения

21 Сентября 2024 • 12:17 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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22.09 19:30

На днях «Барселона» потерпела гостевое поражение от «Монако» со счётом 1:2 в первом туре Лиги чемпионов. После игры голкипер Марк-Андре тер Штеген столкнулся с критикой – немецкий футболист не лучшим образом сыграл в одном из эпизодов в начале встречи, что повлекло за собой удаление Эрика Гарсии.

Фанаты принялись критиковать тер Штегена под последней его публикацией в одной из социальных сетей. В итоге немецкому вратарю пришлось закрыть комментарии, чтобы оградить себя от негатива.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Вильярреала» на выезде.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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