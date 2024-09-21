Звезде «Барселоны» Ямалю и его семье угрожают

Семья нападающего сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля получает угрозы. Об этом рассказала бабушка 17-летней звезды «сине-гранатовых».

Как информирует Sport.es, бабушка заявила, что многие испытывают зависть к семье Ямаля. Женщина поведала об угрозах со стороны неизвестных людей.

Ламин в своем юном возрасте является одним из ведущих игроков «Барселоны». В составе сборной Испании форвард стал триумфатором чемпионата Европы – 2024. Ямаля признали лучшим молодым игроком турнира.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ямаль провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.