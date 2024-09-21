«Барселоне» интересен бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, ныне выступающий за французский «Марсель», может сменить клубную прописку. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в подписании английского игрока проявляют сразу три топ-клуба. Речь идет о мадридском «Атлетико», мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоне».

Напомним, что Гринвуд пополнил ряды «Марселя» минувшим летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед». Нападающий заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.