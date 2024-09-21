«Барселона» не может переподписать Педри - названа причина

Руководство каталонской «Барселоны» хочет заключить новое трудовое соглашение с испанским полузащитником Педри. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, пока у «сине-гранатовых» не получается оформить сделку из-за финансовых трудностей. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Педри поучаствовал в шести поединках «Барселоны» и отметился двумя забитым мячами. После пяти туров чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 баллов.