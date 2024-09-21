Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена

Новый наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик смог наладить отношения между опытным польским форвардом Робертом Левандовски и 17-летним вингером Ламином Ямалем. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как сообщает источник, в прошлом сезоне поляк высказывал недовольство в адрес Ямаля, когда тот игнорировал его на поле. Ламин, в свою очередь, считал, что Роберт показывает не лучшее поведение для лидера команды.

Флик попросил Левандовски оказать ему содействие с молодежью команды и пообещал, что на него станут играть чаще.

В текущем сезоне Ла Лиги 36-летний центрфорвард провел пять поединков, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.