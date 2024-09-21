Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»

Футболист «Вильярреала» Алекс Баэна поделился мнением о молодых звёздах «Барселоны».

23-летний вингер «жёлтой субмарины» знаком с Ламином Ямалем и Педри по совместным выступлением за сборную Испании – все вместе они помогли «красной фурии» выиграть чемпионат Европы.

В воскресенье «Вильярреал» примет в родных стенах «Барселону» в матче Ла Лиги.

«Ямаль и Педри – как 10-летние дети, они очень скромны. При этом оба – игроки мирового класса», – приводит Barca Universal слова Баэны.

Встреча «Вильярреал» – «Барселона» стартует в 19:30 по московскому времени. Коллектив Марселино Гарсии Тораля занимает четвёртую строчку в таблице с 11 набранными очками, команда Ханса-Дитера Флика – первая с 15 баллами из 15 возможных.