В «Реале» очень довольны Эндриком

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик произвёл положительное впечатление в первые месяцы пребывания в клубе.

Бразилец пополнил ряды «сливочных» в июле, перебравшись из «Палмейраса». В пяти матчах за команду Карло Анчелотти 18-летний футболист отметился двумя забитыми мячами. Недавно форвард побил клубный рекорд, принадлежавший легендарному Раулю, став самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.

По утверждениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» крайне довольны Эндриком. Речь идёт не только об игре, но и об усердной ежедневной работе вундеркинда на тренировках, а также о его поведении. Отмечается, что новичок легко адаптировался и сходу поладил с одноклубниками.