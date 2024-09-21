Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» очень довольны Эндриком

21 Сентября 2024 • 04:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.17 X 8.00 2 17.00
Через 16 ч. 56 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик произвёл положительное впечатление в первые месяцы пребывания в клубе.

Бразилец пополнил ряды «сливочных» в июле, перебравшись из «Палмейраса». В пяти матчах за команду Карло Анчелотти 18-летний футболист отметился двумя забитыми мячами. Недавно форвард побил клубный рекорд, принадлежавший легендарному Раулю, став самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.

По утверждениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» крайне довольны Эндриком. Речь идёт не только об игре, но и об усердной ежедневной работе вундеркинда на тренировках, а также о его поведении. Отмечается, что новичок легко адаптировался и сходу поладил с одноклубниками.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик

Новости по матчу

Сегодня, 21 Сентября
04:11
В «Реале» очень довольны Эндриком
00:03
У Рауля «пожизненный» контракт с «Реалом»
20 Сентября
19:37
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид — Эспаньол Ла Лиги — 21 сентября 2024
15:20
Анчелотти собирается выпустить Эндрика в стартовом составе 2
15:16
Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»
14:58
Анчелотти: «Игроки не против уменьшить свои зарплаты» 3
14:53
Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга
14:47
Анчелотти ответил на вопрос о возможной смене схемы «Реала»
12:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Эспаньол чемпионата Испании – 21 сентября 2024
06:05
В «Реале» выбрали лучшего игрока месяца
04:06
Куртуа рассказал, что думает о сравнениях с Касильясом
03:53
«Реал» нашёл дорогостоящую альтернативу Родри
00:15
Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря
19 Сентября
23:17
Куртуа ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
17:28
Беллингем поддержал Родриго на фоне разговоров о трио в «Реале»
17:26
Куртуа: «В 39 лет у Модрича до сих пор искра в глазах» 2
17:24
Куртуа объяснил историю с прозвищем Эндрика в «Реале»
17:19
Куртуа призвал звезду «Реала» разозлиться
16:31
Назван фаворит на покупку Вирца
09:54
Тчуамени играл с дискомфортом в матче против «Штутгарта»
09:45
Камавинга близок к возвращению в строй
18 Сентября
13:41
Рюдигер высказался об игре Эндрика против «Штутгарта»
11:52
Анчелотти ответил, тренирует ли сейчас лучшую группу игроков в своей карьере 2
11:39
Анчелотти рассказал, вырос ли Беллингем после трансфера в «Реал»
11:01
Анчелотти: «Эндрик обладает особенным талантом»
17 Сентября
22:21
«Милан» и «Бетис» поспорят за игрока «Реала» в январе
04:22
Хедира: «Анчелотти не тренирует игроков, а работает с людьми»
03:19
Браим Диас прокомментировал свою травму
02:47
Начо ответил, не жалеет ли об уходе из «Реала»
01:21
Гути назвал игрока «Барселоны», которого подписал бы в «Реал» 1
00:13
«Реал» установил правило для всех своих игроков
16 Сентября
22:52
Начо: «Быть игроком «Реала» – это очень изматывающе»
22:20
Начо: «Поначалу было странно смотреть матчи «Реала» по телевизору»
15:33
«Реал» получил предложения по Камавинга, но не стал продавать француза
14:56
Анчелотти: «Надеюсь, в этом сезоне мы снова дойдём до финала Лиги чемпионов»
14:43
Анчелотти: «В этом сезоне наш состав лучше, чем в прошлом» 2
13:09
Милитао готов сыграть «Штутгарта» 1
12:18
Вилья оценил уровень Беллингема
05:28
Беллингем поделился мыслями о давлении в «Реале»
14 Сентября
04:08
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена ​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Алавес Алавес
Севилья Севилья
2
1
2.18 3.25 3.70
Видео
21.09.24 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.55 3.15 2.13
Видео
21.09.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.96 3.30 3.90
Видео
21.09.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Жирона Жирона
2.90 3.40 2.32
Видео
21.09.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол Эспаньол
1.26 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Сентября
04:59 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не договаривался с Трентом
04:48 · Испания. Ла Лига
Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»
04:11 · Испания. Ла Лига
В «Реале» очень довольны Эндриком
03:00 · Испания. Ла Лига
​Ямаль установил ещё один рекорд
02:51 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как Лапорта оценивает работу Флика в «Барселоне» слухи
01:37 · Англия. Премьер-лига
Слот дал новый комментарий по сорвавшемуся трансферу Субименди в «Ливерпуль»
00:15 · Испания. Ла Лига
Тренер «Вильярреала» поделился мнением о перспективах Ямаля
00:05 · Испания. Ла Лига
«Алавес» переиграл «Севилью»
00:03 · Испания. Ла Лига
У Рауля «пожизненный» контракт с «Реалом»
20 Сентября
23:04 · Испания. Ла Лига
Тренер «Вильярреала» оценил уровень «Барселоны»
22:14 · Испания. Ла Лига
Деку провёл встречу с агентом звёздного полузащитника «Барселоны»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган объяснил неудачу «Барселоны» в прошлом розыгрыше Ла Лиги
18:08 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати
17:55 · Испания. Ла Лига
​Непомнящий не верит в «Барселону» 1
17:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет перехватить у «Реала» топ-футболиста с ценником в 130 млн евро
17:23 · Россия. Премьер-лига
В «Бетисе» заявили, что не собираются возвращать Жозе из «Спартака»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выиграл борьбу за Монтеса у шести зарубежных клубов
16:39 · Испания. Ла Лига
Савиола высказался о Ямале
15:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти собирается выпустить Эндрика в стартовом составе 2
15:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»
15:12 · Испания. Ла Лига
Гюндоган признался, что с детства мечтал поиграть за «Барселону»
14:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Игроки не против уменьшить свои зарплаты» 3
14:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о возможной смене схемы «Реала»
14:42 · Испания. Ла Лига
Эффект Мбаппе: Зарплаты Беллингема и Винисиуса в «Реале» выросли слухи
Все новости
Рекомендуем