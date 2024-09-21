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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ямаль установил ещё один рекорд

21 Сентября 2024 • 03:00 Комментировать

«Барселона» неудачно начала выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла на выезде «Монако», отыграв почти весь матч в меньшинстве. Но вот Ламин Ямаль, новая звезда клуба, не только забил свой очередной гол, но также установил новый рекорд турнира.

Он стал первым игроком, который сыграл 11 матчей в Лиге чемпионов до достижения возраста в 18 лет. Предыдущее достижение для несовершеннолетних равнялось десяти матчам и принадлежало сразу троим игрокам - Юри Тилеманс, Джуд Беллингем и Уоррен Заир-Эмери.

Напомним, что и в предыдущем матче в Ла Лиге Ямаль также забил, причём дважды, в ворота «Жироны».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юри Тилеманс Джуд Беллингем Уоррен Заир-Эмери Ламин Ямаль ещё теги
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