​Ямаль установил ещё один рекорд

«Барселона» неудачно начала выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла на выезде «Монако», отыграв почти весь матч в меньшинстве. Но вот Ламин Ямаль, новая звезда клуба, не только забил свой очередной гол, но также установил новый рекорд турнира.

Он стал первым игроком, который сыграл 11 матчей в Лиге чемпионов до достижения возраста в 18 лет. Предыдущее достижение для несовершеннолетних равнялось десяти матчам и принадлежало сразу троим игрокам - Юри Тилеманс, Джуд Беллингем и Уоррен Заир-Эмери.

Напомним, что и в предыдущем матче в Ла Лиге Ямаль также забил, причём дважды, в ворота «Жироны».