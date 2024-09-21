Стало известно, как Лапорта оценивает работу Флика в «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик успешно стартовал в «Барселоне», но недавно потерпел первое поражение.

«Сине-гранатовые» выиграли пять из пяти стартовых матчей в Ла Лиге, однако в первом же поединке Лиги чемпионов победная серия прервалась – команда уступила «Монако» (1:2), оставшись в меньшинстве на 10-й минуте.

Как сообщает Mundo Deportivo, после поражения Флик провёл встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. По данным источника, глава каталонского гранда в максимальной степени доверяет немецкому рулевому. В «Барселоне» считают, что специалист отлично справляется со своей работой.