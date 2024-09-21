Тренер «Вильярреала» поделился мнением о перспективах Ямаля

Марселино Гарсия Тораль, возглавляющий «Вильярреал», высказался о 17-летнем футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

Юный вингер лидирует в списке самых результативных игроков Ла Лиги – у него три забитых мяча и четыре голевых паса после пяти туров. В воскресенье лидер атаки «сине-гранатовых» попробует огорчить «Вильярреал».

«Ламин Ямаль невероятен не только из-за своего таланта, но и из-за выдающейся для своего возраста целеустремлённости, конкурентоспособности. Думаю, он определит эпоху, если избежит проблем с травмами», – заявил на предматчевой пресс-конференции Марселино.

Поединок «Вильярреал» – «Барселона» стартует в 19:30 по московскому времени.