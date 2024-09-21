«Алавес» переиграл «Севилью»

В шестом туре Ла Лиги встретились середняки, «Алавес» с «Севильей». Хозяева отдали инициативу сопернику, а сами отлично реализовывали свои моменты. Карлос Висенте открыл счет, завершив атаку хозяев на 17-й минуте. А вскоре отличился Хуан Стоичков, но его голевая попытка не засчитана - вне игры. Невезучий однофамилец легендарного Христо Стоичкова упустил свой шанс и на 60-й минуте, головой пробив в перекладину, а Карлос Мартин добавил мяч в сетку - 2:0. В концовке вернулась интрига после выстрела Доди Лукебакио.
Но «Алавес» все равно победил со счетом 2:1 и с 10 очками делит пятое место. Гости остались 14-ми.
Протокол игры
|(1:0) Висенте Карлос17'
|(2:0) Мартин Карлос60'
|83'Лукебакио Доди (2:1)
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Абкар Абделькабир•Седлар Александр•Санчес Мануэль•Висенте Карлос•Гевара Андер71' (Гуриди Хон (71') • 87'Хордан Хоан89' (Моуриньо Сантьяго (89') •Стоичков Хуан71' (Бланко Антонио (71') •Мартин Карлос76' (Кике Гарсия (76') •Мартинес Антонио III76' (Реббах Абдеррахман (76')
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель•Ньянзу Танги70' (Гудель Неманья (70') •Салас Кике• 90'Педроса Адриа 45'66' (Барко Валентин (66') •Соу Джибрил70' (Баде Луак (70') • 75'Агум Люсьен66' (Эджуке Чидера (66') •Ньигес Сауль• 33'Лукебакио Доди•Берналь Исаак Ромеро14' (Ихеаначо Келечи (14') •Фернандес Жерар
20 сентября. Стадион "Мендисорроса".
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