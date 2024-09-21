«Алавес» переиграл «Севилью»

В шестом туре Ла Лиги встретились середняки, «Алавес» с «Севильей». Хозяева отдали инициативу сопернику, а сами отлично реализовывали свои моменты. Карлос Висенте открыл счет, завершив атаку хозяев на 17-й минуте. А вскоре отличился Хуан Стоичков, но его голевая попытка не засчитана - вне игры. Невезучий однофамилец легендарного Христо Стоичкова упустил свой шанс и на 60-й минуте, головой пробив в перекладину, а Карлос Мартин добавил мяч в сетку - 2:0. В концовке вернулась интрига после выстрела Доди Лукебакио.

Но «Алавес» все равно победил со счетом 2:1 и с 10 очками делит пятое место. Гости остались 14-ми.