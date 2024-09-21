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У Рауля «пожизненный» контракт с «Реалом»

21 Сентября 2024 • 00:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.16 X 7.70 2 16.00
Через 21 ч. 32 мин.

Главный тренер второй команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес имеет бессрочный контракт с клубом.

Формально договор испанца истёк по окончании прошлого сезона, однако сотрудничество с 47-летним специалистом не завершилось. По данным Relevo, у Рауля «пожизненный» контракт с «Реалом». Наставник не уйдёт из клуба до тех пор, пока не решит сделать это по своей инициативе. Отмечается также, что функции легендарного экс-форварда не ограничиваются работой с «Кастильей» – он совмещает тренерские обязанности с ролью ассистента генерального директора.

Рауль выступал за «Реал» с 1992 по 2010 год, а в 2018 году вернулся в систему мадридского гранда уже в качестве тренера, возглавив юниорскую команду.

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