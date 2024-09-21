Главный тренер второй команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес имеет бессрочный контракт с клубом.

Формально договор испанца истёк по окончании прошлого сезона, однако сотрудничество с 47-летним специалистом не завершилось. По данным Relevo, у Рауля «пожизненный» контракт с «Реалом». Наставник не уйдёт из клуба до тех пор, пока не решит сделать это по своей инициативе. Отмечается также, что функции легендарного экс-форварда не ограничиваются работой с «Кастильей» – он совмещает тренерские обязанности с ролью ассистента генерального директора.

Рауль выступал за «Реал» с 1992 по 2010 год, а в 2018 году вернулся в систему мадридского гранда уже в качестве тренера, возглавив юниорскую команду.