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Тренер «Вильярреала» оценил уровень «Барселоны»

20 Сентября 2024 • 23:04 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 4.20 X 4.20 2 1.73
22.09 19:30

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль поделился мнением о силе нынешней «Барселоны».

Каталонский гранд выиграл все пять матчей в Ла Лиге на старте сезона, однако в Лиге чемпионов стартовал с поражения от «Монако» (1:2). В воскресенье команда Ханса-Дитера Флика попробует реабилитироваться во встрече с «Вильярреалом», которая стартует в 19:30 по московскому времени.

«У «Барселоны» огромный потенциал. В нынешнем сезоне команда играет в более прямолинейной манере, демонстрирует быстрый и привлекательный футбол. Но мы верим в свою работу и будем бороться. Будет трудно, но нет ничего невозможного», – приводит Barca Universal слова Марселино.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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