Деку провёл встречу с агентом звёздного полузащитника «Барселоны»

«Барселона» продолжает работу над продлением контракта с полузащитником Педри.

В настоящий момент между сторонами нет договорённости, однако и клуб, и игрок настроены заключить сделку в обозримом будущем. По информации Jijantes, в пятницу спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с агентом Педри для обсуждения деталей нового контракта 21-летнего хавбека. В переговорах наблюдается прогресс.

Действующее соглашение Педри с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года. В текущей кампании футболист отметился двумя забитыми мячами, сыграв шесть матчей за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.