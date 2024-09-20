Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати

В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Монако». В концовке игры на замену вышел вингер Ансу Фати, для которого это было первое появление на поле в сезоне 2024/2025. Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик высказался о 21-летнем футболисте.

«Я поздравил Ансу с возвращением. Мы поговорили, он видит себя больше на позиции слева в атаке, но у него есть отличные качества и для того, чтобы играть в центре. Он блестяще показал себя на тренировках. Теперь ему нужно время, и мы должны заботиться о нём», - цитирует Флика портал Goal.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Вильярреала» в Ла Лиге.