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​Непомнящий не верит в «Барселону»

20 Сентября 2024 • 17:55 Комментировать

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий не верит в перспективы «Барселоны» даже после того, как её возглавил куда более опытный и добивавшийся успеха Ханс-Дитер Флик. При прежнем наставнике Хави клуб эпизодически добивался успехов, но был практически беспомощным на европейской арене.

Именно поэтому с Хави расстались, пригласив немецкого специалиста. Но при нём «Барселона» проиграла первый матч в Лиге чемпионов в Монте-Карло - правда, практически весь матч она отыграла вдесятером.

- Я, конечно, знаю «Барселону», вчера не досмотрел игру до конца. Но не могу сказать экспертной оценки. Я не знаю, что ждёт сегодняшнюю «Барселону», я не уверен в ней сейчас. Раньше много следил за командой, когда там был Гвардиола, теперь нет, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Валерий Непомнящий
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