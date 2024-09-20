​Непомнящий не верит в «Барселону»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий не верит в перспективы «Барселоны» даже после того, как её возглавил куда более опытный и добивавшийся успеха Ханс-Дитер Флик. При прежнем наставнике Хави клуб эпизодически добивался успехов, но был практически беспомощным на европейской арене.

Именно поэтому с Хави расстались, пригласив немецкого специалиста. Но при нём «Барселона» проиграла первый матч в Лиге чемпионов в Монте-Карло - правда, практически весь матч она отыграла вдесятером.

- Я, конечно, знаю «Барселону», вчера не досмотрел игру до конца. Но не могу сказать экспертной оценки. Я не знаю, что ждёт сегодняшнюю «Барселону», я не уверен в ней сейчас. Раньше много следил за командой, когда там был Гвардиола, теперь нет, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.