Савиола высказался о Ямале

Бывший нападающий «Реала» и «Бенфики» Хавьер Савиола рассказал, что думает о вингере «Барселоны» Ламине Ямале. Аргентинец признался, что ему было многое понятно, как только он познакомился с игроком два года назад.

«Просто увидев его, вы уже понимаете, что он другой. Очень немногие обладают такими способностями и таким взглядом на футбол», - приводит слова Савиолы Diario Sport.

Напомним, что 17-летний Ямаль провел в этом сезоне пять матчей в испанской Ла Лиге, забив три гола и отдав четыре голевые передачи. Также на его счету мяч, забитый в Лиге чемпионов в первом туре против «Монако». Молодой воспитанник «блауграны» является самым дорогим игроком команды и оценивается в 120 миллионов евро по версии портала Transfermarkt. Следующий матч «Барселона» проведет в ближайшее воскресенье, отправившись в гости к «Вильярреалу».