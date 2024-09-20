Анчелотти собирается выпустить Эндрика в стартовом составе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что нападающий Эндрик начнёт в стартовом составе один из ближайших матчей команды. При этом Анчелотти не стал уточнять, когда именно 18-летний бразилец впервые появится в основе.

«Эндрик выйдет в стартовом составе в одном из следующих матчей», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

При этом Анчелотти не стал говорить о составе на ближайший матч чемпионата Испании против «Эспаньола».

«Ротация? Завтра всё может быть. Но сейчас я не буду об этом говорить», - сказал Анчелотти журналистам.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» пройдёт в субботу, 21 сентября.