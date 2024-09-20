Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»

20 Сентября 2024 • 15:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.16 X 7.70 2 16.00
21.09 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признал, что в последнее время команда выступала не на своём уровне.

«Мы заметили свои ошибки в матче против «Штутгарта». У нас были проблемы в обороне. Мы допускали ошибки с мячом при построении. Мы сейчас находимся не на лучшем уровне, и мы это знаем. Но так было всегда. В октябре мы всегда становимся лучше», - сказал Анчелотти на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Эспаньола» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
15:20
Анчелотти собирается выпустить Эндрика в стартовом составе
15:16
Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»
14:58
Анчелотти: «Игроки не против уменьшить свои зарплаты»
14:53
Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга
14:47
Анчелотти ответил на вопрос о возможной смене схемы «Реала»
12:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Эспаньол чемпионата Испании – 21 сентября 2024
06:05
В «Реале» выбрали лучшего игрока месяца
04:06
Куртуа рассказал, что думает о сравнениях с Касильясом
03:53
«Реал» нашёл дорогостоящую альтернативу Родри
00:15
Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря
19 Сентября
23:17
Куртуа ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
17:28
Беллингем поддержал Родриго на фоне разговоров о трио в «Реале»
17:26
Куртуа: «В 39 лет у Модрича до сих пор искра в глазах» 2
17:24
Куртуа объяснил историю с прозвищем Эндрика в «Реале»
17:19
Куртуа призвал звезду «Реала» разозлиться
09:54
Тчуамени играл с дискомфортом в матче против «Штутгарта»
09:45
Камавинга близок к возвращению в строй
18 Сентября
13:41
Рюдигер высказался об игре Эндрика против «Штутгарта»
11:52
Анчелотти ответил, тренирует ли сейчас лучшую группу игроков в своей карьере 2
11:39
Анчелотти рассказал, вырос ли Беллингем после трансфера в «Реал»
11:01
Анчелотти: «Эндрик обладает особенным талантом»
17 Сентября
22:21
«Милан» и «Бетис» поспорят за игрока «Реала» в январе
04:22
Хедира: «Анчелотти не тренирует игроков, а работает с людьми»
03:19
Браим Диас прокомментировал свою травму
02:47
Начо ответил, не жалеет ли об уходе из «Реала»
01:21
Гути назвал игрока «Барселоны», которого подписал бы в «Реал» 1
00:13
«Реал» установил правило для всех своих игроков
16 Сентября
22:52
Начо: «Быть игроком «Реала» – это очень изматывающе»
22:20
Начо: «Поначалу было странно смотреть матчи «Реала» по телевизору»
15:33
«Реал» получил предложения по Камавинга, но не стал продавать француза
14:56
Анчелотти: «Надеюсь, в этом сезоне мы снова дойдём до финала Лиги чемпионов»
14:43
Анчелотти: «В этом сезоне наш состав лучше, чем в прошлом» 2
13:09
Милитао готов сыграть «Штутгарта» 1
12:18
Вилья оценил уровень Беллингема
05:28
Беллингем поделился мыслями о давлении в «Реале»
14 Сентября
04:08
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.09.24 в 22:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
2.26 3.20 3.25
Видео
21.09.24 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.55 3.15 2.13
Видео
21.09.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.96 3.30 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
15:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти собирается выпустить Эндрика в стартовом составе
15:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»
15:12 · Испания. Ла Лига
Гюндоган признался, что с детства мечтал поиграть за «Барселону»
14:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Игроки не против уменьшить свои зарплаты»
14:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о возможной смене схемы «Реала»
14:42 · Испания. Ла Лига
Эффект Мбаппе: Зарплаты Беллингема и Винисиуса в «Реале» выросли слухи
14:11 · Испания. Ла Лига
Ровно 15 лет назад Бензема забил первый гол за «Реал»
13:44 · Германия. Бундеслига
«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» следят за одним игроком слухи
12:38 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о Захаряне
12:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может расстаться с нападающим
11:30 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Куртуа высказался о возможной забастовке
11:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может стать игроком испанского суперклуба 2
09:17 · Англия. Премьер-лига
Две звезды «Реала» под ударом из-за Холанна 1
07:52 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме
06:28 · Испания. Ла Лига
Флик – о замене Ямаля: «Мы думали о следующем матче»
06:05 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали лучшего игрока месяца
05:23 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас назвал лучшего игрока в истории испанского чемпионата
04:06 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, что думает о сравнениях с Касильясом
03:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл дорогостоящую альтернативу Родри слухи
02:26 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о низкой результативности Хулиана Альвареса
01:48 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»
01:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал» 1
00:15 · Испания. Ла Лига
Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря
Все новости
Рекомендуем