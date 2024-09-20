Анчелотти анонсировал улучшения в игре «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признал, что в последнее время команда выступала не на своём уровне.

«Мы заметили свои ошибки в матче против «Штутгарта». У нас были проблемы в обороне. Мы допускали ошибки с мячом при построении. Мы сейчас находимся не на лучшем уровне, и мы это знаем. Но так было всегда. В октябре мы всегда становимся лучше», - сказал Анчелотти на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Эспаньола» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 22:00 по московскому времени.