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Гюндоган признался, что с детства мечтал поиграть за «Барселону»

20 Сентября 2024 • 15:12 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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22.09 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своём периоде в «Барселоне».

Напомним, 33-летний футболист выступал за каталонский клуб в сезоне 2023/24, однако минувшим летом вернулся в «Манчестер Сити».

— Я думаю, что я провел хорошее время в «Барселоне». Несмотря ни на что, я играл за одну из величайших команд в мире. Я осуществил одно из своих детских мечтаний, играя за «Барселону» и нося эмблему клуба, — приводит слова Гюндогана журналист Ян Лэдимен.  

В составе «Барселоны» немецкий хавбек принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором 14 результативных передач.

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